Resultados e análise da luta Lewis vs. Teixeira no UFC Nashville

A cobertura ao vivo do UFC Nashville começou no sábado às 18h (horário de Brasília), sendo também conhecida como UFC on ESPN 70.

No primeiro combate entre Fatima Kline e Melissa Martinez, houve algumas dificuldades técnicas, mas o resultado do primeiro round foi a favor de Kline, com três juízes marcando 10-9 a seu favor.

No segundo round, Kline iniciou a luta de forma agressiva, utilizando chutes e socos para pressionar Martinez. Kline encurralou a adversária contra a parede e desferiu uma série de joelhadas no corpo dela. Martinez tentou escapar e conseguiu dar um soco limpo, mas Kline retaliou com força. O round terminou com ambas lutadoras trocando golpes e Kline buscando um takedown, mantendo a pressão.

Os juízes marcaram novamente 10-9 para Kline após o segundo round.

No terceiro e decisivo round, Kline começou com um potente chute na cabeça, que acertou Martinez e a fez cair. Kline não perdeu a oportunidade e atacou com uma sequência de socos até que o árbitro interrompeu a luta para proteger a lutadora caída. A vitória foi declarada para Fatima Kline por TKO (nocaute técnico) aos 2:36 minutos do terceiro round, numa tarde que também marcou seu aniversário.

Além desse combate, o evento contou com outras lutas, cuja cobertura detalhada será divulgada em breve. A expectativa é que os vencedores de hoje subam no ranking, tornando as próximas semanas tensas dentro da categoria.