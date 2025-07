Resultado da Lotofácil 3441: prêmio de R$ 1,8 milhão

A Caixa Econômica Federal realizará neste sábado, dia 12, o sorteio do concurso 3441 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas poderá chegar a R$ 1,8 milhão. O sorteio começará às 20h e será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Na Lotofácil, os apostadores podem ganhar prêmios acertando de 11 a 15 números. O maior prêmio é destinado àqueles que acerta todas as 15 dezenas sorteadas. A aposta mínima é de R$ 3, e as chances de ganhar o prêmio máximo são de 1 em 3.268.760.

Para participar da Lotofácil, os interessados podem fazer suas apostas online através do site Loterias Online da Caixa. Para isso, é necessário ter uma conta na Caixa. Após fazer o login, o apostador pode escolher qual loteria deseja jogar, preencher seu bilhete marcando pelo menos seis dezenas e, em seguida, efetuar o pagamento.

Com prêmios que atraem muitos jogadores, a Lotofácil se destaca pelo seu formato acessível e pela possibilidade de prêmios atrativos em cada sorteio. As regras simples e a alta frequência dos sorteios fazem dela uma das loterias mais populares do Brasil.