Regina Duarte critica remakes e fala sobre a traição a atores

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, comentou sobre a nova versão da novela “Vale Tudo”, que está sendo exibida na TV Globo. Ela falou sobre a reinterpretação de novelas clássicas e destacou a importância de ter acesso aos trabalhos antigos por meio de plataformas de streaming.

Regina expressou sua opinião sobre como as referências ao original podem ser uma desvantagem para os atores que participam dos remakes. Ela ressaltou que, com a facilidade de assistir as cenas antigas na internet, a comparação se torna inevitável.

Durante uma entrevista para a apresentadora Catia Fonseca, Regina destacou que se sente privilegiada por poder rever suas obras antigas. Ela citou que muitos artistas, como Cacilda Becker e Irina Greco, não têm suas contribuições preservadas de forma acessível. Para ela, isso é triste, já que a memória dessas figuras importantes da televisão não está disponível para o público em geral.

Quando perguntada se aceitaria participar de uma novela novamente, Regina revelou que só voltaria se o papel fosse escrito por Manoel Carlos, com quem tem uma longa parceria. Ela já interpretou a mesma personagem, chamada Helena, em diversas obras do autor, como “História de Amor”, “Por Amor” e “Páginas da Vida”. Segundo Regina, trabalhar com Manoel Carlos é uma experiência única. Ela o elogiou por sua compreensão do ser humano, afirmando que ele consegue retratar tanto a dureza quanto a delicadeza das relações.

Atualmente, Manoel Carlos, que tem 82 anos, se aposentou em 2014 e vive na zona sul do Rio de Janeiro. Ele enfrenta desafios de saúde relacionados ao Parkinson, mas mantém uma rotina de cuidados ao lado da esposa.

Em uma entrevista anterior à TV Record, Regina também mencionou que sente falta de atuar em novelas, mas duvida de sua capacidade de decorar grandes textos na atualidade. Essa reflexão demonstrou sua preocupação com a complexidade dos roteiros nos dias de hoje e seu próprio estado de saúde.