Proibido que presos contratem sicário para matar outro detento

O Juízo de Instrução número 30 de Madrid determinou que dois homens, detidos em março de 2024 em Santander, não podem se comunicar de nenhuma forma com a vítima de um suposto plano de assassinato. Eles estão presos em Santoña, acusados de contratar um sicário para matar outra pessoa em Madrid.

A decisão do juiz foi motivada por um pedido da vítima, que recebeu dois e-mails de uma empresa imobiliária ligada aos detidos. Os e-mails, enviados no dia 14 de abril, abordavam desavenças sobre um projeto imobiliário em Santander, que resultaram em conflitos graves e violentos entre os investigados e a vítima, incluindo tentativa de homicídio e agressões.

Embora os acusados estejam na prisão desde a primavera do ano passado, os e-mails indicavam o desejo de negociar diretamente com a comunidade de investidores do projeto, o que levanta preocupações sobre a segurança da vítima. O juiz reafirmou a necessidade de manter a prisão preventiva em várias ocasiões, considerando o risco de fuga e a proteção da vítima.

Recentemente, o juiz também impôs restrições adicionais, proibindo os detidos de se aproximarem da vítima, de sua casa ou trabalho, a uma distância de pelo menos 500 metros durante o andamento do processo judicial. Essa medida foi apoiada pela acusação e pela promotoria, enquanto a defesa argumentou que era necessário enviar os e-mails para cumprir requisitos legais.

O juiz esclareceu que existem outras formas legais para se negociar que não envolvem contato direto, como a conciliação e a mediação, que podem ser utilizadas para atender às exigências sem comprometer a segurança da vítima.

Os fatos revelam que os acusados tentaram uma negociação que foi rejeitada pela vítima, levando-os a contratar um terceiro para agredi-la. Em dezembro de 2023, a vítima foi atacada com um martelo, resultando em sérias lesões, incluindo fraturas no crânio e a perda de visão em um olho.

Ambos os detidos estavam envolvidos em um projeto para a construção de dez apartamentos em um terreno em Santander. Durante o desenvolvimento do projeto, surgiram conflitos entre os investidores, o que levou a várias ações judiciais. Além das ameaças à vida da vítima, os detidos também ameaçaram a advogada dela e um juiz de Santander na tentativa de encerrar a investigação contra eles.