Preocupação de moradores e polícia com e-bikes e patinetes

Em Prairie Village, Missouri, a quantidade de ligações feitas à polícia por conta de preocupações com bicicletas e patinetes elétricos aumentou 172% em apenas um ano. Em 2022, a polícia recebeu cerca de 25 chamadas relacionadas a esses veículos, enquanto neste ano já foram registradas 68 até agora.

O aumento no número de chamadas é significativo, especialmente quando se observa que, em 2021 e 2022, foram apenas 8 chamadas em cada ano sobre bicicletas e patinetes elétricos. O ano de 2023 registrou apenas uma chamada a mais, totalizando nove. Trata-se de uma mudança notável, com um aumento de 177% nas ligações entre 2023 e 2024.

Os residentes da região expressam preocupações sobre a segurança, como aconteceu com Kendra Garwood, que observa que muitas crianças andam nas calçadas distraídas. Ela relata que é comum ver jovens sem capacete e usando o celular enquanto dirigem. Essa situação representa um risco, e Kendra afirma que isso a preocupa.

O sargento de investigações, Justin Puthoff, confirmou que essas são as preocupações mais recorrentes entre os telefonemas que a polícia recebe. Embora não existam ordens específicas sobre o uso de bicicletas e patinetes elétricos, a legislação da cidade exige que crianças com menos de 18 anos usem capacete. No entanto, a aplicação dessa norma depende da ajuda dos pais.

Puthoff reforçou a importância da educação familiar sobre segurança no trânsito. Ele ressaltou que os pais devem orientar os filhos sobre a direção responsável e sobre os riscos de veículos que podem alcançar velocidades superiores a 30 ou 40 km/h. O objetivo é garantir que as crianças se divirtam, mas também que todos que utilizam as calçadas e as vias estejam em segurança.

A polícia enfatiza a importância de se usar capacete, de manter a atenção total na estrada e de evitar distrações, como o uso do celular, enquanto se dirige. Eles esperam que os pais ajudem a educar os jovens sobre essas diretrizes de segurança.