Prêmio acumula e chega a R$ 7,8 milhões; confira resultado

Uma aposta na Lotomania acertou 19 números e garantiu um prêmio de R$ 298.686,22. Além disso, 73 apostas conseguiram 18 acertos, com cada uma levando R$ 2.557,24.

Houve também 592 apostas vencedoras que acertaram 17 dezenas, recebendo um prêmio de R$ 315,33 cada. Para os que acertaram 16 números, um total de 3.447 apostas foi premiado, com cada um ganhando R$ 54,15. Por fim, 15.214 apostas acertaram 15 números e receberam R$ 12,27.

Para aqueles que desejam participar do próximo sorteio da Lotomania, o processo é simples: basta fazer uma aposta de 50 números. Isso pode ser feito nas lotéricas autorizadas pela Caixa Econômica Federal ou pelo site de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados aos bilhetes que acertam 20 ou 19 números, além daqueles que erram todos os números sorteados. As apostas devem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, que ocorre normalmente às 20h, no horário de Brasília.