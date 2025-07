Pedro Pascal ganha novo stylist

Desde o final de junho, o ator Pedro Pascal está trabalhando com uma nova stylist, Jamie Mizrahi. Essa colaboração ocorre durante as turnês de divulgação dos filmes “Eddington”, de Ari Aster, e “Os Fantasmas de Tóquio”, da Marvel. Inicialmente, Pascal adotou um estilo mais casual, aparecendo em uma exibição de “Eddington” com um look de denim da Givenchy, assinado por Sarah Burton. Ele também se destacou em um evento de “Os Fantasmas de Tóquio” em Paris, usando um conjunto ousado da Bottega Veneta.

Nos últimos dias, Pascal vestiu várias vezes peças do estilista Haider Ackermann, incluindo dois looks de tapete vermelho marcantes. Um deles consistiu em uma blusa de bolinhas com calças brancas e o outro em um terno de jacquard balançado, com uma gravata de seda azul, lembrando o estilo que Timothée Chalamet usou no Globo de Ouro em janeiro.

Recentemente, a stylist Jamie Mizrahi, que já vestiu outras celebridades como Jeremy Allen White e Jennifer Lawrence, começou a trabalhar com Pascal em um momento em que especialistas da moda notam que muitos atores estão mudando suas stylists antes da temporada de premiações. Em sua newsletter “Line Sheet”, a jornalista Lauren Sherman comentou que, até agora, Mizrahi não se afastou completamente das escolhas de estilo anteriores de Pascal, mas isso pode refletir o gosto pessoal do ator. Até o momento, não está claro se eles continuarão a trabalhar juntos no futuro, pois um representante de Mizrahi não comentou sobre o assunto.

Mudanças de stylist entre celebridades têm sido uma tendência observada em 2023. Brad Pitt, por exemplo, recentemente começou a trabalhar com Taylor McNeill durante sua turnê de divulgação do filme de Fórmula 1. Nicholas Hoult, que também está promovendo um novo papel como Lex Luthor, escolheu Jason Bolden após anos com outra stylist. Justin Bieber também adicionou Jenna Tyson à sua equipe de estilo depois de uma longa parceria com Karla Welch, coincidindo com o lançamento de um novo álbum e uma marca de roupas.

A movimentação de artistas em torno de mudanças de stylists tende a se intensificar conforme a temporada de prêmios se aproxima, com muitas celebridades buscando se destacar em eventos importantes como os Emmys e os Oscars.