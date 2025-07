Pato O’Ward vence Josef Newgarden no Iowa Speedway

Pato O’Ward comemorou sua centésima corrida na NTT INDYCAR SERIES com uma vitória emocionante no Iowa Speedway. O piloto da equipe Arrow McLaren Chevrolet superou seu rival Josef Newgarden, da Team Penske, famoso por suas seis vitórias nesse circuito, nas voltas finais da prova chamada Synk 275, que foi apresentada pela Sukup.

A vitória de O’Ward teve um toque dramático, já que ele conseguiu realizar um pit stop final mais rápido e resistiu aos ataques de Newgarden durante duas relargadas que aconteceram perto do fim da corrida. Este foi o nono encontro em que ambos os pilotos terminaram em primeiro e segundo lugar, com Newgarden liderando essa disputa com seis vitórias contra três de O’Ward.

Com essa vitória, O’Ward não apenas conquistou seu primeiro título da temporada, mas também deu à Chevrolet sua primeira vitória em 2025. Vale destacar que sua primeira vitória em Iowa foi em 2022, durante sua 50ª corrida na série.

Apesar de liderar por 232 voltas das 275 totais, Newgarden não conseguiu garantir a vitória, terminando a corrida em segundo lugar. Seus companheiros de equipe, Will Power e Scott McLaughlin, finalizaram na terceira e quarta posição, respectivamente. McLaughlin teve uma performance notável ao avançar do último lugar no grid de 27 carros para a quarta colocação.

Essa vitória de O’Ward marca um momento significativo em sua carreira, enquanto a disputa pelo título da temporada continua acirrada.