O tratamento do câncer como propósito de vida

A entrega do Prêmio Faz Diferença ocorreu na última terça-feira, dia 8, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia repleta de emoção e homenagens. A cantora Preta Gil foi reconhecida na categoria “Ela”, mas, devido ao seu tratamento contra o câncer nos Estados Unidos, não pôde comparecer fisicamente ao evento. Contudo, ela fez questão de expressar sua gratidão através de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, onde destacou a importância do prêmio em sua vida e a motivação que encontrou em sua experiência pessoal.

Preta Gil atualmente está passando por um protocolo clínico em uma instituição na Virgínia, onde continua com os ciclos de tratamento. Apesar da distância, ela expressou sua alegria em ver pessoas queridas recebendo o prêmio em seu nome. Em sua mensagem, ela mencionou que sua fé, amigos e família têm sido fundamentais para sua luta. Ela ainda destacou que seu objetivo é usar sua voz para informar e encorajar outras pessoas que também estão passando por desafios relacionados ao câncer.

No evento, Preta foi representada por sua madrasta e amiga Flora Gil, além do apresentador Gominho, que são figuras importantes em sua rede de apoio. Flora, visivelmente emocionada, fez um agradecimento em nome da família, reconhecendo a luta de Preta e o apoio que ela recebe. Ela enfatizou a coragem da cantora e o suporte que tem recebido dos profissionais de saúde no Brasil e nos Estados Unidos, reforçando a necessidade de acolhimento durante momentos difíceis.

Gominho também expressou sua admiração e gratidão, ressaltando como Preta Gil tem impactado a vida das pessoas ao seu redor. Ele falou sobre a singularidade dela e como sua determinação em ser autêntica a ajudou a fazer a diferença na vida de muitos.

Este evento teve um significado especial, pois marcou os 100 anos do jornal O Globo, que organiza o prêmio em parceria com a Firjan. A entrega da categoria “Ela” foi feita pelas editoras Marina Caruso e Luiza Batista, que também foram responsáveis pela curadoria do conteúdo que levou à escolha de Preta.

A trajetória de Preta Gil é um exemplo de coragem e transparência. Desde que recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma no intestino em 2023, ela tem compartilhado sua luta e experiências, incluindo suas dificuldades pessoais, como o término de um casamento e a traição, sempre com foco em se reconstruir e ajudar os outros. Preta destacou em uma de suas mensagens que a fé e o amor de amigos e familiares têm sido essenciais em sua jornada. O prêmio, segundo ela, representa uma chance de levar informação e esperança a outros que enfrentam situações similares.

A edição de 2024 do Prêmio Faz Diferença contou com o apoio da Naturgy e da Petrobras, e teve a participação ativa de diversas personalidades e figuras importantes do cenário cultural e social.