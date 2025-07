Nova lei de Trump eleva custo do visto americano em R$ 1,4 mil

O governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas que afetarão os vistos de não imigrantes. A chamada “Taxa de Integridade do Visto” será aplicada a todos os solicitantes dessa categoria, que inclui pessoas que viajam temporariamente ao país para turismo, trabalho ou estudos. O valor da nova taxa será de US$ 250, cerca de R$ 1,4 mil na cotação atual. Essa cobrança se soma ao valor já existente para a solicitação do visto, que é de US$ 195, ou aproximadamente R$ 1,1 mil.

Com a nova taxa, o custo total para obter um visto de não imigrante nos EUA será de US$ 459, que equivale a R$ 2,55 mil. Além disso, o governo americano estabeleceu um pagamento adicional de US$ 24 (cerca de R$ 135) para o formulário I-94, necessário para registrar a entrada no país.

Embora a nova legislação tenha sido aprovada, ainda não está claro quando essa taxa começará a ser cobrada. O novo ano fiscal nos EUA inicia em outubro, o que pode indicar que a cobrança entra em vigor a partir dessa data.

O texto da legislação também menciona que as tarifas poderão ser ajustadas anualmente com base na inflação. A implementação das novas tarifas ainda precisa de regulamentação, a qual ainda não foi elaborada.

Por fim, os visitantes que cumprirem todas as condições do visto poderão solicitar o reembolso da taxa de US$ 250. Isso inclui não trabalhar sem autorização, retornar ao país de origem respeitando o prazo de 90 dias (com uma tolerância de cinco dias para turistas brasileiros) e, caso necessário, solicitar uma nova validade ou alteração do status migratório enquanto estiver nos Estados Unidos.