Mudanças no Vasco: chegadas, permanências e saídas

A janela de transferências foi aberta e o Vasco da Gama está em busca de novos jogadores para fortalecer seu elenco para o restante da temporada. A prioridade do clube é reforçar o ataque, com foco na contratação de atacantes que atuem pelas laterais do campo.

Além de buscar novos reforços, o Vasco também tem realizado renovações de contrato. Jogadores como Léo Jardim e Philippe Coutinho já garantiram suas permanências no clube. Léo Jardim, goleiro, assinou até 2030, enquanto Coutinho também firmou um novo acordo.

Entretanto, a saída de alguns atletas está em andamento. O meia Dimitri Payet, por exemplo, decidiu rescindir seu contrato com o clube. Além dele, o jovem talento Paixão está negociando sua transferência para o Leixões, clube de Portugal.

Dentre os alvos do Vasco, estão nomes como Alan Minda e Andrés Gómez, que entraram na lista de possíveis contratações. O clube está atento ao mercado em busca de jogadores que se encaixem nas suas necessidades para a disputa da temporada.

O Vasco também passou por mudanças administrativas. O CEO da SAF do Vasco recentemente presenteou o presidente da FIFA, o que demonstra a busca constante do clube por parcerias e fortalecimento de sua imagem no cenário internacional.

A movimentação no mercado da bola continua e os torcedores podem acompanhar as atualizações sobre novidades e movimentações do Vasco.