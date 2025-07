Morre Jean-Claude Bernardet, importante nome do cinema brasileiro

Jean-Claude Bernardet, cineasta e crítico de cinema renomado, faleceu sem a causa de sua morte confirmada. Ele lutava contra problemas de saúde, sendo portador do vírus HIV e enfrentando um câncer de próstata recorrente, o qual optou por não tratar com quimioterapia. Além disso, Bernardet tinha problemas de visão devido a uma degeneração ocular. O velório dele deve ocorrer na Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo, e os detalhes sobre o horário serão divulgados em breve. Sua filha, Lígia Bernardet, está vindo dos Estados Unidos para participar do serviço.

Jean-Claude nasceu na Bélgica em 1936, passou parte de sua infância em Paris e se mudou para o Brasil aos 13 anos, tornando-se cidadão brasileiro em 1964. Recentemente, em agosto de 2024, Bernardet teve uma retrospectiva de sua carreira no Centro Cultural Banco do Brasil, com mostras em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa retrospectiva apresentou filmes em que ele atuou como diretor, roteirista ou ator.

Um dos filmes notáveis de sua carreira é “O Caso dos Irmãos Naves” (1967), que foi dirigido por Luiz Sergio Person e coescrito por Bernardet. O filme é baseado em uma história real sobre dois irmãos que foram presos e torturados durante o período do Estado Novo, por um crime que não cometeram. O elenco inclui atores como John Herbert, Juca de Oliveira e Raul Cortez.

Bernardet também dirigiu outros filmes importantes, como “Eterna Esperança: sem pressa e sem pausa, como as estrelas” (1971), que conta a tentativa de construir um estúdio em São Paulo, e “São Paulo: sinfonia e cacofonia” (1994), que é uma montagem feita a partir de fragmentos de 100 filmes rodados na capital paulista. A contribuição de Jean-Claude Bernardet ao cinema brasileiro foi significativa, e seu legado será lembrado por muitos.