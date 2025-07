MIS celebra 80 anos de Raul Seixas com exposição em SP

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, inaugura neste fim de semana a exposição “Baú do Raul”, em homenagem aos 80 anos de Raul Seixas, um dos ícones do rock brasileiro. A mostra traz uma variedade de itens pessoais do artista, incluindo roupas, instrumentos musicais e letras manuscritas de suas canções mais conhecidas, como “Gita” e “Maluco Beleza”.

André Sturm, diretor do MIS, destaca que a exposição conta com mais de 500 objetos originais de Raul, incluindo seu primeiro violão, que é considerado fundamental na história do rock brasileiro. A visita à exposição é descrita como uma experiência imersiva, com 15 salas temáticas que permitem ao público vivenciar o universo musical de Raul de forma única.

O acervo é gentilmente cedido por Kika, ex-esposa de Raul, e por sua filha, Vívian Seixas. Vívian comentou sobre a importância da preservação desses itens, que foram cuidadosamente guardados por seu pai ao longo dos anos. A exposição também apresenta objetos singulares, como um caderno onde Raul anotou seus pensamentos sobre suas “namoradinhas” e recortes de artistas que admirava.

Durante a abertura, haverá uma programação especial, incluindo concursos de sósias de Raul e quizzes sobre sua vida e carreira. Os ingressos para as primeiras datas custarão R$ 50 na inteira e R$ 25 na meia-entrada, mas os visitantes podem aproveitá-los de forma gratuita às terças-feiras após a semana de estreia.

A exposição “Baú do Raul” promete ser uma viagem emocionante pela história de um dos maiores músicos do Brasil. Os horários de visitação variam, com a exposição funcionando das 10h às 18h no início e com horários extendidos durante a semana, permitindo aos fãs do artista e amantes da música explorar esse tributo especial a Raul Seixas.