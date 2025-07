Michael C. Hall comenta estreia de ‘Dexter: Resurrection’

Michael C. Hall retorna ao papel de Dexter Morgan na nova série “Dexter: Resurrection”, disponível para streaming. Após os eventos de “Dexter: New Blood”, a história continua com a revelação de que Dexter, tido como morto, sobreviveu a um atentado e foi levado às pressas para o hospital. A trama gira em torno de seu filho, Harrison, que, no final da temporada anterior, fez sua estreia como interferente na vida de serial killers ao disparar contra o pai. Dexter, então, decidiu se entregar, lidando com seu lado sombrio que nunca desapareceu completamente.

No início de “Dexter: Resurrection”, Dexter experimenta uma espécie de delírio, sendo visitado por três fantasmas do seu passado: Arthur Mitchell, o temido Trinity Killer, Miguel Prado e James Doakes. Essa interação é comovente para os fãs, especialmente porque se trata da primeira vez que Smits e King retornam após os falecimentos de seus personagens na série original.

A nova série promete ser uma abordagem mais leve em comparação com “New Blood”, que tinha um tom mais sombrio. A recepção inicial foi positiva, levando à renovação da série para uma segunda temporada. Hall expressou seu entusiasmo em reexaminar o personagem, levantando questões sobre a continuidade da história e o que significaria para Dexter ter uma nova oportunidade de vida.

A interação entre Dexter e Batista, seu antigo amigo e colega, é outro destaque. Durante um breve encontro no hospital, Batista revela que sua ex-esposa, Maria LaGuerta, havia suspeitado de Dexter em um caso que culminou em sua morte. Essa revelação traz à tona as antigas tensões entre os dois personagens, que agora se encontram em um momento de desconforto, repleto de desconfiança devido ao passado compartilhado.

Hall destacou a relação complicada entre Dexter e Batista, enfatizando a carga emocional do reencontro e as camadas de suspeita que agora obscurecem sua amizade. O enredo explora não apenas os dilemas morais de Dexter, mas também as interações com aqueles que têm uma história significativa em sua vida, o que pode desencadear novos conflitos e tramas intrigantes.