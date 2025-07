Mercedes, de quilos mortais, revela nova vida após 313 kg

Mercedes Cephas, mãe de dois filhos, enfrentou sérios problemas de peso após experiências traumáticas na infância relacionadas a abusos. Aos 37 anos, ela pesava cerca de 350 quilos e decidiu buscar ajuda por meio do reality show “Quilos Mortais”, na esperança de emagrecer.

Com dificuldade de realizar tarefas cotidianas, Mercedes dependia de sua filha mais velha e de uma cuidadora para auxiliar em sua higiene pessoal. Ela sofria de linfedema severo e passava a maior parte do tempo acamada. Para lidar com essa situação, procurou o Dr. Now, médico famoso por auxiliar pessoas em situações semelhantes, na tentativa de realizar uma cirurgia bariátrica.

Durante o tratamento, ela conseguiu emagrecer 36 quilos. No entanto, essa perda foi considerada insuficiente para que pudesse passar pela cirurgia, e seu episódio no programa terminou sem grandes avanços na balança.

Após sua participação no reality, Mercedes iniciou uma campanha de arrecadação online com o objetivo de financiar sua própria cirurgia bariátrica. Em sua campanha, ela relatou ter experimentado um aumento de peso significativo durante e após as gestações de seus filhos. Mercedes teve que passar por cesarianas e enfrentou infecções que resultaram em feridas abertas, exigindo tratamento com um aparelho especial que dificultava sua locomoção.

Em sua descrição, Mercedes expressou sua preocupação em não conseguir ser a mãe que desejava ser. Ela destacou a frustração de não poder levar seus filhos a parques, reuniões escolares e eventos familiares. Mercedes afirmou que estava decidida a retomar sua vida e ser a mãe ativa que seus filhos mereciam, mencionando o desejo de levar seu filho à praia.

Apesar de seus esforços, a campanha de arrecadação não atingiu a meta de 10 mil dólares, cerca de 55 mil reais. Até o momento, ela conseguiu arrecadar apenas 175 dólares, aproximadamente 975 reais.

Após essa iniciativa, Mercedes se afastou da atenção pública. Ela não tem aparecido frequentemente nas redes sociais, seu perfil no Instagram é privado e suas publicações no Facebook são escassas, o que dificulta saber se ela continuou sua jornada de emagrecimento após o programa.