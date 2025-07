McDonald’s traz de volta brinquedos nostálgicos no McLanche Feliz

O McDonald’s lançou uma nova edição da campanha “Brincando de Méqui” em todo o Brasil. Esta iniciativa apresenta uma coleção de brinquedos em miniatura que imitam o cotidiano dos funcionários da rede de fast-food. O objetivo é proporcionar momentos de diversão em família, utilizando réplicas de itens que são encontrados nos restaurantes.

A coleção inclui nove brinquedos diferentes: caixa registradora, estação de McNuggets, chapa de hambúrguer, máquina de bebidas, crachá e viseira da equipe, hambúrguer acompanhado de bandeja, atendimento no Drive-Thru, bolsa do McDelivery e a famosa caixinha do McLanche Feliz. Esses brinquedos são oferecidos junto com os lanches da linha McLanche Feliz.

Essa nova campanha busca relembrar o sucesso da primeira edição, lançada em 2024, que gerou grande engajamento nas redes sociais. Muitos ex-funcionários ficaram emocionados ao ver itens que lembravam seu anterior ambiente de trabalho, fortalecendo a conexão emocional com a marca. A proposta central é promover interações divertidas entre pais e filhos, repleta de nostalgia.

A campanha também conta com um filme publicitário, elaborado pela agência GALERIA.ag, que apresenta famílias se divertindo com os brinquedos em casa, simulando um ambiente do restaurante.

Os brinquedos já estão disponíveis nas unidades físicas do McDonald’s, podendo ser adquiridos no balcão, em totens de autoatendimento, no Drive-Thru ou no sistema de Peça e Retire. Além disso, é possível pedir a entrega pelo aplicativo oficial da rede, com o serviço de McDelivery. A coleção “Brincando de Méqui” já pode ser encontrada em restaurantes de todo o Brasil.