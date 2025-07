Marinha inclui programa de caça F/A-XX na lista para o Congresso

A Marinha dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um pedido que inclui 1,4 bilhão de dólares para viabilizar o desenvolvimento de um novo avião de combate baseado em porta-aviões, conhecido como F/A-XX. Este pedido é parte de uma lista de prioridades não financiadas que todos os ramos das Forças Armadas dos EUA são obrigados a enviar anualmente. A intenção é solicitar fundos que não puderam ser incluídos no orçamento de defesa proposto.

No orçamento para o ano fiscal de 2026, a Marinha designou apenas 74 milhões de dólares para o F/A-XX. Esse valor permite a continuidade do trabalho de design, mas não dará início ao desenvolvimento e à aquisição dos novos aviões. Boeing e Northrop Grumman estão competindo pelo contrato, enquanto a Lockheed Martin foi excluída da disputa em março.

A Marinha destaca que o financiamento adicional permitirá a concessão do contrato do F/A-XX à indústria. Este novo caça é considerado essencial para o futuro dos Grupos de Ataque de Porta-aviões e as capacidades operacionais necessárias. A lista afirma que o “Grupo de Ataque de Porta-aviões do Futuro” deve possuir tecnologia avançada, incluindo sensores modernos e capacidades de stealth, que possibilitarão operações em ambientes altamente contestados.

A proposta do F/A-XX busca oferecer às alas aéreas da Marinha um alcance operacional maior e novas capacidades, sendo parte de um sistema integrado que inclui drones, como o MQ-25 Stingray, que servirá como aeronave-tanque. A Marinha tem como meta que até 60% de seu efetivo aéreo seja não tripulado no futuro.

Diante de questionamentos sobre o UPL, um porta-voz da Marinha confirmou que a carta foi enviada ao Congresso, mas se absteve de comentar detalhes. A inclusão do pedido por mais recursos para o F/A-XX sinaliza uma discussão interna sobre o futuro do programa. Anteriormente, por causa da concorrência entre o F/A-XX e o F-47 da Força Aérea, a Marinha havia afirmado que o desenvolvimento do F/A-XX estava suspenso devido à capacidade da indústria de defesa em suportar os dois projetos simultaneamente.

O F-47, que é o primeiro caça de sexta geração tripulado em desenvolvimento, conta com 3,5 bilhões de dólares em financiamento. Durante uma coletiva de imprensa, um oficial militar dos EUA destacou que o orçamento da Marinha busca manter os recursos para o F/A-XX para garantir sua viabilidade futura sem sobrecarregar a base industrial de defesa.

Apesar do cenário incerto, legisladores têm a possibilidade de aumentar o financiamento do F/A-XX no orçamento de defesa para 2026. O Congresso, responsável por aprovar os gastos anuais em defesa, frequentemente insere ou bloqueia fundos adicionais durante o processo. Embora o futuro do F/A-XX não esteja garantido, a Marinha continua investindo em suas propostas, demonstrando que ainda mantém seus planos para o desenvolvimento deste novo caça.