Krypto: a verdadeira inspiração por trás do cão do Superman

No novo filme “Superman”, um personagem especial se destaca: Krypto, o cachorro super-herói. Krypto é um cão branco que voa e usa uma capa vermelha, semelhante à do famoso Homem de Aço. Ele foi criado em 1955 e, mesmo com seu comportamento rebelde, ajuda Superman em momentos importantes do filme.

O diretor James Gunn revelou que Krypto foi inspirado em seu próprio cachorro, Ozu. Segundo Gunn, Ozu, que foi resgatado de uma situação de abandono, serviu de modelo para a criação do personagem. Para isso, Ozu precisou ficar em cima de uma mesa cercado por câmeras, que registravam diversas ângulos do animal para formar uma imagem em 3D. O diretor comentou que Ozu “não gostou nada” dessa experiência.

Gunn trabalhou com três empresas de efeitos visuais para desenvolver Krypto, inclusive uma equipe que trabalhou na criação do personagem Rocket Raccoon dos filmes “Guardiões da Galáxia”. O diretor também usou vídeos de Ozu brincando com outros animais como base para as movimentações de Krypto no filme. Quando Krypto aparece pulando em Superman no início do longa, essa cena é baseada nas brincadeiras de Ozu com um gato.

Ozu teve uma história difícil antes de ser adotado. Ele veio de um cenário em que mais de 60 cães viviam em um só lugar, o que fez com que ele não tivesse contato com humanos. Gunn contou que, inicialmente, Ozu causou muitos problemas em sua casa, destruindo móveis e até comendo um laptop. O diretor mencionou que, após adotar Ozu, começou a escrever o roteiro do filme “Superman”, o que fez com que o cachorro entrasse na história.

Ele lembrou que pensou sobre como seria a vida caso Ozu tivesse superpoderes, e isso inspirou a criação de Krypto, que passou a fazer parte da narrativa principal. O personagem reflete o comportamento travesso de Ozu, servindo como um alívio cômico para a seriedade de Superman, que é interpretado por David Corenswet.

No final do filme, descobrimos que a verdadeira dona de Krypto é Kara Zor-El, a Supergirl, interpretada pela atriz Milly Alcock. No enredo, Supergirl pede a Superman que cuide de Krypto enquanto ela se diverte no espaço. A expectativa é que Supergirl e seu fiel companheiro possam retornar, já que um filme solo da Supergirl está em produção e deve ser lançado no próximo ano.

“Superman” já está em cartaz nos cinemas, trazendo uma narrativa cheia de emoção e um toque leve com a presença do improvável cachorro super-herói.