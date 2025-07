Kerr County recebeu avisos de inundação horas antes do desastre

Na madrugada de 4 de julho, um alerta de inundação foi emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) para a região de Kerr County, no Texas. Esse alerta foi desencadeado três horas e 21 minutos antes que os primeiros relatos de inundações chegassem, gerando preocupações sobre a comunicação do alerta e a resposta dos oficiais locais.

A NWS enviou automaticamente notificações para celulares e rádios, informando a população sobre os perigos da situação. No entanto, a resposta das autoridades locais durante esse período permanece incerta. Apesar de tentativas de contato, muitos oficiais não foram alcançados, e a cidade de Kerrville parecia não estar ciente da gravidade da situação até que já era tarde demais. O prefeito de Kerrville afirmou que só tomou conhecimento da inundação por volta das 5h30, quando um funcionário o acordou.

Na época, as redes sociais da cidade não publicaram avisos sobre a enchente, mesmo quando o rio Guadalupe já estava transbordando. Especialistas em meteorologia afirmaram que, apesar dos avisos emitidos pelo NWS, muitos residentes podem não ter conseguido receber as informações a tempo ou interpretá-las corretamente. Isso é especialmente problemático em regiões conhecidas por frequentes inundações, onde os moradores podem se tornar complacentes devido à quantidade de alertas que não resultam em desastres reais.

Com o aumento súbito das águas, mais de 90 vidas foram perdidas em Kerr County, e muitos ainda estão desaparecidos. O NWS emitiu um aviso de inundação na tarde de quinta-feira, reconhecendo as condições favoráveis para a ocorrência de inundações, mas não foi possível prever precisamente onde e quando a chuva forte ocorreria.

No entanto, na madrugada de sexta-feira, após o primeiro alerta de inundação ser enviado à 1h14, a situação piorou rapidamente. Às 4h03, um alerta de emergência foi emitido, alertando sobre uma “situação particularmente perigosa” e pedindo que as pessoas buscassem áreas mais altas. Nesse meio tempo, as chuvas incessantes fizeram o nível do rio subir rapidamente.

As falhas na comunicação de emergência continuaram a ser um problema enquanto as autoridades tentavam gerenciar a situação. Embora tenha havido um aumento na prontidão das equipes de resgate do governo do Texas, ainda havia inseguranças sobre se as autoridades locais estavam equipadas para agir ao receber os alertas.

Os eventos trágicos nos deixaram com muitas perguntas sobre a eficácia da comunicação entre os serviços meteorológicos e as autoridades locais, bem como a capacidade da população de responder rapidamente a alertas em situações de emergência. A falta de um entendimento adequado das diferenças entre um “alerta” e um “aviso” pode ter contribuído para a falta de reação em um momento crítico.