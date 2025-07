José Roberto de Castro Neves é empossado na ABL e fala sobre leitura

O advogado e escritor José Roberto de Castro Neves assumiu oficialmente a cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras (ABL) em uma cerimônia realizada na noite de sexta-feira, 11 de outubro, na sede da instituição no centro do Rio de Janeiro. Durante seu discurso, Castro Neves fez uma forte defesa da importância da cultura, destacando que todos têm a responsabilidade de promover a leitura e garantir o acesso à educação.

Castro Neves, que é sócio do escritório Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados e possui Doutorado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestrado na Universidade de Cambridge, ressaltou que a missão de estimular a leitura deve ser uma tarefa coletiva. Ele agora ocupa a cadeira que já foi de figuras como Paulo Barreto, Constâncio Alves, Ribeiro Couto e Mauro Mota, antes de ser deixada por Marcos Vilaça, que faleceu em março deste ano.

A posse do novo imortal foi marcada por uma decoração especial. A parte externa do Petit Trianon foi transformada em uma grande biblioteca, com centenas de livros empilhados do chão ao teto, em uma homenagem à leitura. Em sua fala, ele chamou atenção para os baixos índices de leitura no Brasil, citando uma pesquisa que indicou que 73% dos brasileiros não conseguiram terminar um único livro no ano passado. Ele criticou a atual lógica utilitarista da sociedade, que muitas vezes prioriza ganhos econômicos em detrimento de valores como solidariedade e educação humanística.

Castro Neves também fez uma conexão entre a falta de cultura e o empobrecimento do debate público. Ele enfatizou a necessidade de um pacto cultural que permita a superação das dificuldades atuais, lembrando que a cultura é fundamental para a construção da identidade e para a formação de valores comuns entre as pessoas.

A trajetória literária de Castro Neves conta com obras que tornam temas jurídicos mais acessíveis ao público em geral. Livros como “Direito e literatura: o que os advogados e os juízes fazem com as palavras” e “Como os advogados salvaram o mundo” são exemplos de seu esforço em unir o direito à cultura. Ele também é admirador do dramaturgo inglês Shakespeare, tendo escrito obras sobre ele, como “Shakespeare e os Beatles” e “Shakespeare ontem, hoje e amanhã, e amanhã, e amanhã”. Além disso, possui a maior biblioteca shakespeareana do Brasil, com cerca de 5 mil títulos.

Recentemente, em 2024, Castro Neves estreou na ficção com o romance “Ozymandias”, que foi bem recebido pela crítica. A obra possui uma narrativa fragmentada e discute temas como destino e identidade brasileira, em diálogo com autores como Guimarães Rosa e Shakespeare.

A cerimônia de posse seguiu os rituais tradicionais da ABL. O advogado Joaquim Falcão fez o discurso de recepção, enquanto a espada foi entregue por José Sarney, o colar por Antonio Carlos Secchin e o diploma por Paulo Niemeyer. A entrada e saída dos acadêmicos foi acompanhada por suas respectivas comissões.

Em sua fala, Castro Neves também destacou a importância de preservar as tradições da ABL, ressaltando que a cultura e a história devem ser transmitidas de geração a geração, o que fortalece a união de uma sociedade em torno de sua identidade cultural.