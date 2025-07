John Goodman revela que não fala com estrela de ‘Roseanne’ há anos

John Goodman, conhecido por seu papel como Dan Conner na série “Roseanne”, falou sobre sua relação com a ex-colega de elenco Roseanne Barr, anos após sua demissão na renovação do programa. Em uma entrevista recente, ele revelou que não fala com Barr há cerca de sete ou oito anos e expressou dúvidas sobre se ela gostaria de retomar o contato.

A série “Roseanne” foi um grande sucesso, exibida de 1988 a 1997, e os dois intérpretes representavam um casal que vivia as dificuldades da vida comum de uma família norte-americana. Em 2018, a série foi revivida para uma décima temporada com a participação do elenco original. A primeira parte dessa nova fase teve uma recepção positiva e foi renovada para uma 11ª temporada, mas Roseanne Barr foi demitida após fazer um comentário considerado racista em uma rede social. A partir de então, a série passou a ser chamada “The Conners”, dando continuidade com os demais integrantes do elenco, mas sem a personagem de Barr, que teve sua saída explicada através de um falecimento na trama.

Goodman relembrou os bons momentos vividos com Barr durante a exibição original do programa. Ele descreveu a conexão que tinham e como se divertiam trabalhando juntos, quando chegaram a ter uma audiência de 20 a 30 milhões de pessoas por episódio.

Recentemente, Roseanne também se manifestou, afirmando que não mantém contato com nenhum dos antigos colegas de “Roseanne”. Ela expressou lembranças positivas do tempo em que trabalharam juntos, mas disse que não guarda ressentimentos. Barr mencionou que, apesar de considerar a experiência divertida, se sentiu prejudicada pela maneira como a situação se desenrolou após sua demissão.

“The Conners” continuou sendo transmitida após a saída de Barr e encerrou sua trajetória em abril deste ano, enquanto Goodman já estava envolvido com uma nova série chamada “The Righteous Gemstones”. Ele destacou que, quando o reboot de “Roseanne” foi anunciado, não acreditava que a série teria uma longa duração, mas ficou satisfeito com a oportunidade de trabalhar novamente com seus colegas no novo formato.