James Gunn e o retorno de Superman nos cinemas

James Gunn, ex-diretor da Marvel, está à frente da nova produção do Superman, que marca o início de uma nova fase no Universo DC. O filme já apresentou resultados promissores, arrecadando 22,5 milhões de dólares apenas em sua pré-estreia. Esse valor o torna a pré-estreia mais lucrativa do ano até agora, superando a arrecadação de 14,5 milhões de dólares do live-action da Disney, “Lilo & Stitch”.

O longa traz David Corenswet no papel do novo Superman, e sua arrecadação de pré-estreia também representa um marco na carreira de James Gunn, superando os 17,5 milhões de dólares que “Guardiões da Galáxia Vol. 3” fez em seu lançamento. As informações vêm de fontes do mercado.

As projeções indicam que o filme pode arrecadar entre 120 a 130 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Porém, a Warner Bros. estimou um valor mais conservador, de até 110 milhões de dólares. O filme tem recebido críticas positivas de jornalistas, embora enfrente críticas de parte do público conservador que considera a obra como “woke”, principalmente após Gunn afirmar, em uma entrevista, que o herói pode ser visto como um retrato de um imigrante.

Caso “Superman” se confirme como um sucesso nas bilheteiras, isso poderá trazer um novo ânimo para a DC, que nos últimos anos enfrentou algumas dificuldades, com lançamentos como “The Flash”, “Aquaman e o Reino Perdido”, “Shazam: Fúria dos Deuses” e “Besouro Azul” não alcançando o sucesso esperado.

Na trama, Superman, interpretado por Corenswet, enfrenta Lex Luthor, papel de Nicholas Hoult. Ao mesmo tempo, Clark Kent trabalha como repórter no Planeta Diário, onde está ao lado de Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, sua namorada. Este reboot também apresenta outros super-heróis, incluindo Guy Gardner/Lanterna Verde, interpretado por Nathan Fillion, a Mulher-Gavião, papel de Isabela Merced, Metamorfo, por Anthony Carrigan, e Senhor Incrível, interpretado por Edi Gathegi.