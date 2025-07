Heleninha e Ivan: crise na relação em ‘Vale Tudo’

Rio de Janeiro

Heleninha, personagem interpretada por uma artista plástica na novela "Vale Tudo", enfrenta um período difícil após retornar ao Brasil de seu casamento na Grécia com Ivan, vivido por Renato Góes. Nos próximos capítulos, a trama mostra como o sucesso de Raquel, interpretada por Taís Araujo, à frente da empresa Paladar, começa a afetar a autoestima de Heleninha. A artista se sente cada vez mais insegura e enciumada em relação à ex do marido.

A situação se complica ainda mais quando a mãe de Maria de Fátima, representada por Bella Campos, decide contratar Bartolomeu, personagem de Luis Melo, como assessor de imprensa. Heleninha não consegue lidar bem com a proximidade entre Bartolomeu e Raquel, o que gera conflitos no relacionamento dela com Ivan. Em um momento de desespero, Heleninha procura Raquel para conversar e discutir a situação.

A tensão aumenta, e Ivan, cansado das brigas constantes, decide deixar a casa. A reação de Heleninha é intensa. Ela faz uma cena na portaria do prédio de Bartolomeu, tentando se encontrar com o marido, mas ele não aparece. Surpreendida pela recusa de Ivan em se comunicar, ela acaba sendo levada para a mansão de Celina, interpretada por Malu Galli, por seu sogro. Contudo, ao chegar lá, Heleninha decide sair novamente, demonstrando sua instabilidade emocional.

Mais tarde, Aldeíde, personagem de Karine Teles, chega à vila e compartilha com os amigos que Vasco, interpretado por Thiago Martins, encontrou Heleninha bêbada e dormindo em uma mesa na praça. A situação retrata uma fase turbulenta da vida da protagonista, revelando a fragilidade de seu estado emocional diante das inseguranças e ciúmes que a rodeiam.