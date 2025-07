Filho de Faustão confirma namoro com empresária e gera burburinho

João Guilherme Silva, filho do famoso apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, confirmou seu novo relacionamento com a empresária Isabella Kherlakian. A revelação aconteceu em um casamento em Trancoso, na Bahia, no dia 21 de junho. João, de 21 anos, compartilhou fotos do casal em suas redes sociais, gerando grande repercussão entre fãs e a mídia.

Esta é a primeira vez que João se assume publicamente em um relacionamento desde que ganhou mais visibilidade na mídia. A diferença de idade entre eles, já que Isabella é 15 anos mais velha, gerou comentários, mas ambos demonstram um clima de harmonia e admiração.

Isabella Kherlakian é uma influenciadora digital com forte atuação no universo da moda e comunicação. Além de empreendedora, ela possui sua própria marca e estudos em instituições internacionais renomadas, como a University of the Arts London e o Instituto Europeu de Design (IED), onde se especializou em direção de arte e marketing de conteúdo.

Apesar de ser discreta em relação à sua vida pessoal, Isabella vem conquistando seguidores através de sua autenticidade e criatividade em branding e estilo. O relacionamento com João foi mantido em segredo até recentemente, quando decidiram compartilhar fotos juntos, oficializando a relação.

Após a divulgação do namoro, o nome de João Guilherme se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter. Muitos seguidores elogiaram sua maturidade e bom gosto, enquanto outros comentaram sobre a diferença de idade. João não se manifestou sobre as críticas e continua aproveitando o momento com Isabella.

Fausto Silva, pai de João, ainda não comentou publicamente sobre o novo relacionamento do filho. No entanto, ele já expressou anteriormente seu orgulho e apoio incondicional nas escolhas pessoais e profissionais de João.