Fatima Kline inicia UFC Nashville com golpe de cabeça em Martinez

Melissa Martinez fez sua volta ao octógono no UFC Nashville, enfrentando Fatima Kline em uma luta pelo peso palha. Ambas as lutadoras tinham um histórico de 1 vitória e 1 derrota no UFC e entraram na disputa após conquistarem suas primeiras vitórias na organização.

Desde o início do combate, Kline assumiu o controle, pressionando Martinez e forçando-a a se movimentar na parte externa do ringue. Kline atacou com chutes baixos, jabs e combinações, mostrando boa movimentação e mantendo Martinez em dúvida sobre suas próximas ações. Quando Martinez tentou retaliar com um chute, perdeu um pouco a posição, mas rapidamente recuperou o equilíbrio. Ao longo do primeiro round, Martinez começou a se soltar, acertando chutes ao corpo, mas teve dificuldade em se aproximar da grade. Kline mostrou-se mais ativa, acertando golpes consideravelmente impactantes, mesmo enquanto Martinez tentava alguns ataques mais fortes.

No final do primeiro round, Kline clinchou brevemente, mas Martinez conseguiu se soltar quase que imediatamente. Kline, com uma sequência de jabs, terminou os primeiros cinco minutos à frente na luta.

O segundo round começou com um clinch, onde Kline buscava um derrube, mas Martinez conseguiu se manter em pé, mesmo levando joelhadas ao corpo. Apesar de sua resistência, Martinez continuava a ser pressionada por Kline, que parecia estar um passo à frente em todas as áreas do combate. No entanto, “Super Mely”, como é conhecida Martinez, conseguiu encaixar um bom chute ao corpo, seguido por um soco à esquerda e uma conexão com a direita. Este ataque fez Kline clinchar novamente, mas mesmo assim, Kline parecia levar a melhor no round.

No terceiro e último round, Kline iniciou com intensidade, mas Martinez conseguiu conectar um uppercut em resposta. Sabendo que precisava de uma finalização para vencer, Martinez buscou uma oportunidade para atacar. Ela tentou pegar um chute de Kline, mas não conseguiu derrubá-la. No entanto, no início do terceiro round, Martinez foi encurralada novamente, e a situação ficou crítica.

A luta teve seu desfecho quando Kline aplicou um chuta alto, após conectar um golpe de direita. O chute atingiu Martinez na cabeça, que caiu ao chão. Kline seguiu com alguns golpes antes que o árbitro interrompesse o combate. Esta vitória representa um grande marco para a carreira de Kline e foi uma maneira impressionante de abrir o evento no UFC Nashville.

O resultado oficial da luta foi: Fatima Kline derrotou Melissa Martinez por nocaute técnico (golpe na cabeça e golpes subsequentes) no terceiro round, aos 2 minutos e 36 segundos.