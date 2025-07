Ex-embaixador acusa Bolsonaro e família de traição à pátria

O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Roberto Abdenur, fez declarações contundentes sobre a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família, considerando suas ações como uma traição ao país. Abdenur afirma que essa conduta é um crime contra o Brasil e sugere que as autoridades brasileiras devem considerar essa questão de traição ao país, junto com a investigação de uma suposta tentativa de golpe.

Abdenur comentou ainda sobre a relação comercial com os Estados Unidos, propondo que o Brasil utilize a legislação de reciprocidade como uma forma de pressão contra o aumento de tarifas anunciado por Donald Trump. Ele ressaltou que o país deve adotar uma postura ameaçadora, mas sem levar a cabo ações concretas, para evitar uma escalada de tensões na relação entre os dois países. O ex-embaixador acredita que essa estratégia de ameaça pode mobilizar apoiadores nos Estados Unidos, incluindo empresários e políticos que se opõem a Trump, para defender os interesses brasileiros.

Além disso, Abdenur afirmou que o momento não é propício para negociar com os Estados Unidos, citando experiências de outros países que foram tomados de surpresa por vetos de última hora feitos por Trump, mesmo após terem chegado a acordos. Ele sugere que o foco deve ser na influência do cenário político interno dos Estados Unidos e na possibilidade de represálias, sem que isso ocorra de forma direta.

Por sua vez, o economista Marcos Lisboa analisou o impacto econômico do tarifaço imposto por Trump, destacando que essa medida trará prejuízos para setores específicos da economia brasileira. A avaliação do economista indica que, embora a situação seja preocupante, as consequências deverão ser concentradas em algumas áreas, refletindo a complexidade da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos.