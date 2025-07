Evans lidera após chuva afetar a qualificação em Berlim

Mitch Evans conquistou sua primeira pole position na temporada durante a classificação para a corrida em Berlim, que aconteceu em condições de chuva intensa. O piloto da Jaguar TCS Racing foi o mais rápido em ambas as sessões, marcando um tempo que o colocou quase um segundo à frente de seus concorrentes.

A classificação teve início às 12h, horário local, após um atraso devido ao mau tempo. Com o piso molhado, a situação se tornou desafiadora para todos os competidores. Para se adaptar às condições, os organizadores mudaram o formato da sessão, cancelando as duelos e optando por classificar os pilotos com base nos tempos mais rápidos de suas respectivas grupos.

Evans se destacou entre os 22 pilotos, garantindo a melhor volta e passando por todas as partes do circuito com segurança, enquanto outros enfrentavam dificuldades. Ele terminou a sessão com um tempo de 1min11.021s. O segundo melhor tempo foi registrado por Robin Frijns, da Envision Racing, que já havia sido campeão em condições similares.

Oliver Rowland, da Nissan, classificou-se em terceiro, posição que pode ser decisiva uma vez que ele está em busca do título de campeão mundial. Jake Hughes, da Maserati MSG Racing, ficou em quarto, seguido por Maximilian Guenther, da DS PENSKE, em quinto.

Na primeira rodada da classificação, os carros enfrentaram uma pista escorregadia e um formato de tempo complicado. Evans estabilizou seu desempenho, sempre melhorando suas voltas e dominando as frações de tempo até o fim da sessão.

Maximilian Guenther se saiu bem, alcançando o terceiro tempo, enquanto Antonio Felix da Costa teve um erro em sua última volta, impossibilitando um tempo melhor. Dan Ticktum, da CUPRA KIRO, ficou em quinto, e outras colocações incluem Sam Bird em oitavo e Zane Maloney em décimo.

Na segunda rodada, chamada Grupo B, as condições do circuito melhoraram. Robin Frijns se destacou mais uma vez, mantendo sua vantagem em líder, enquanto Jake Hughes também teve um desempenho relevante, sendo o segundo mais rápido.

Pascal Wehrlein enfrentou uma penalização de três posições por culpa em um acidente anterior, e Nick Cassidy também teve problemas técnicos, o que afetou seu desempenho. Sebastien Buemi não participou da sessão por conta de uma penalização de 40 lugares, o que o colocará no fundo do grid.

Os horários para as corridas e treinos seguintes foram divulgados, com a corrida 13 agendada para as 16h do dia 12 de julho. As atividades prosseguem no dia seguinte com mais treinos e a corrida 14.