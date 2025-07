Erupção do Kilauea leva autoridades a alertar sobre vidro vulcânico

O vulcão Kilauea, localizado no Havaí, começou mais uma erupção nesta quarta-feira, marcando seu 28º evento desde o último ano. A explosão foi significativa, com fontes de lava atingindo impressionantes 300 metros de altura. O Observatório de Vulcões do Havaí reportou que o vulcão, situado dentro do Parque Nacional dos Vulcões, lançou densas nuvens de fumaça e uma alta concentração de gases vulcânicos no ambiente.

Diante da atividade intensa do Kilauea, autoridades locais emitiram alertas sobre a presença dos chamados “cabelos de Pele.” Esses fios são fragmentos extremamente finos de vidro vulcânico que se formam nas fontes de lava. Podem se alojar na pele de humanos e animais, trazendo riscos à saúde. Esses fragmentos se tornam cortantes e podem causar irritações na pele e nos olhos, sendo ainda perigosos se inalados ou acidentalmente ingeridos.

Além disso, as autoridades estão alertas quanto aos gases tóxicos que podem afetar as comunidades próximas ao vulcão. A população é aconselhada a ficar em segurança, evitando exposição desnecessária aos materiais e gases liberados pela erupção.

A atividade vulcânica não se limitou ao Havaí. Na segunda-feira, o vulcão Lewotobi Laki Laki, que fica na Indonésia, também entrou em erupção, gerando uma coluna de cinzas que atingiu 18 quilômetros de altura, superando a altitude típica dos voos intercontinentais, que variam entre 10 e 12 quilômetros. O vulcão está em nível de alerta máximo desde o mês passado, após uma grande explosão em junho que já havia causado uma coluna de cinzas de 10 mil metros e forçado a evacuação de áreas urbanas a um raio de oito quilômetros.

Esses eventos reforçam a necessidade de vigilância constante em regiões com atividade vulcânica, proporcionando informações e orientações adequadas às comunidades afetadas.