Crianças abandonadas após prisões de mães em operações de imigração

Na manhã de quinta-feira, Juan Martinez, de 15 anos, recebeu uma ligação urgente da mãe. Ela estava aflita e informou que agentes de Imigração e Fiscalização de Alfândega (ICE) estavam prestes a entrar no local onde trabalhava, o Glass House Farms. Juan se sentiu impotente e sem saber o que fazer.

Mais tarde, por volta das 11h36, Juan recebeu uma mensagem da mãe, que estava detida em uma van e sendo levada para Los Angeles. Ela pediu que ele cuidasse de seus dois irmãos, de 8 e 9 anos. A notícia deixou Juan muito emocionado e preocupado.

A mãe de Juan era uma das mais de duas dezenas de funcionários da Glass House Farms presos na operação do ICE, que ocorreu em Carpinteria e Camarillo. Ela imigrou do estado de Guerrero, no México, há 16 anos, e não tinha antecedentes criminais, segundo Juan.

Desde a prisão de sua mãe, Juan está tentando cuidar de seus irmãos. Ele expressou sua angústia ao dizer que se sente perdido e não sabe como explicar a situação para eles, já que são muito pequenos. A casa deles tem comida suficiente para alguns dias, mas Juan está em contato com familiares que moram no norte da Califórnia para decidir os próximos passos. Ele também falou com um advogado em Santa Bárbara, que está tentando evitar a deportação de sua mãe.

A advogada Andrea Anaya, que defende Juan e sua mãe, analisou a gravidade do caso, ressaltando que nunca viu uma situação em que uma mãe fosse levada enquanto trabalhava. Anaya observou que o ICE costumava ter mais discrição em suas operações, evitando prender pais que tinham filhos pequenos. Atualmente, essa abordagem parece ter mudado.

Anaya já entrou com um pedido para um audiência de fiança, esperando que a mãe de Juan seja liberada durante o processo de espera para ver um juiz de imigração, o que pode demorar meses. Enquanto isso, Juan continua ansioso para saber onde sua mãe está e se ela está bem.

Outro caso semelhante ocorreu com Alexa, uma jovem de 16 anos, cuja mãe também foi presa na mesma operação. Com a nova responsabilidade de cuidar de suas irmãs de 6 anos e 10 meses, Alexa se vê sozinha. A madre de Alexa, que está grávida de três meses, teve um incidente durante a prisão e foi levada a um hospital após relatar que não se sentia bem.

Embora a mãe de Alexa tenha sido liberada posteriormente, ela ficou preocupada, pois as autoridades haviam tirado sua foto e copiado sua identificação. Alexa compartilhou sua ansiedade ao afirmar que todos estão com medo de que os agentes voltem.

A mãe de Alexa imigrou do estado de Chihuahua, no México, há 17 anos, fugindo da violência dos cartéis na região. Ela trabalhou como faxineira e no campo, sempre cumprindo suas obrigações fiscais. Alexa falou sobre os sonhos de sua mãe ao vir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e ressaltou que muitas pessoas imigram em busca do sonho americano.