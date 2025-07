Conheça os amores reais do elenco de ‘Dexter: Resurrection’

Dexter: Resurrection traz de volta o suspense com novos e antigos personagens

A série Dexter: Resurrection, que estreia no dia 11 de julho, reúne um elenco com rostos conhecidos e novos. Michael C. Hall reprisa seu papel como Dexter Morgan, um cientista forense que tem uma vida dupla como assassino de serial killers. A nova trama se passa após os eventos de Dexter e suas sequências Dexter: New Blood e Dexter: Original Sin, e gira em torno da busca de Dexter por seu filho desaparecido, Harrison Morgan, interpretado por Jack Alcott, que some em Nova York.

No elenco, além de Hall e Alcott, vários atores voltam a seus papéis. David Zayas retorna como Angel Batista, o capitão da polícia de Miami, e James Remar como Harry Morgan, o pai adotivo de Dexter que já faleceu.

A nova série também trará rostos novos. Peter Dinklage, conhecido por seu papel em Game of Thrones, entra como Leon Prater, enquanto Uma Thurman será Charley. Outros novos personagens incluem os detetives Claudette Wallace, interpretada por Kadia Saraf, e Melvin Oliva, vivido por Dominic Fumusa. Emilia Suárez completa o elenco como Elsa Rivera.

Hall, que é um personagem intrigante na série, leva uma vida mais tranquila fora dela. Ele é casado com Morgan Macgregor desde 2016. Dinklage, por sua vez, também está casado há mais de 20 anos com Erica Schmidt. A relação deles, embora discreta, é marcada por apoio mútuo e carinho, valores que ambos enfatizam.

A série promete manter a tensão e o suspense que atraíram o público em sua primeira versão, ao mesmo tempo que expande a narrativa com novos desafios e personagens.