Como o cameo de ‘Superman’ prepara o novo filme da ‘Supergirl’

A nova produção sobre Superman pode estar conectada ao próximo filme da Supergirl, e uma aparição especial no longa pode revelar mais do que os fãs imaginam.

Recentemente, a expectativa em torno da participação da Supergirl, interpretada por Milly Alcock, em Superman cresceu. Vários rumores e o cronograma de anúncios de elenco sugeriram que ela faria sua estreia no novo universo da DC no filme de seu primo. Agora, parece que os fãs estavam certos.

No final de Superman, Milly Alcock aparece como Supergirl em uma cena em que ela está bastante embriagada, indo buscar Krypto, o cachorro super-herói, com seu primo Superman. Essa versão da Supergirl é diferente das adaptações anteriores. Enquanto sempre foi apresentada como mais irresponsável do que Superman, a interpretação atual enfatiza uma jovem que parece estar sobrecarregada e em crise. As primeiras reações indicam que o público está respondendo positivamente a essa nova abordagem.

A cena de Supergirl não é apenas um easter egg para os fãs. Ela serve para estabelecer o tom da personagem e também explica como Krypto pode transitar entre os diferentes filmes do universo da DC, mesmo que eles se desenrolem em momentos distintos.

Além disso, a participação de Milly Alcock ajuda a definir a Supergirl dentro deste novo universo. Ao apresentá-la de forma mais audaciosa e desapegada do que em versões passadas, fica claro que ela ainda tem muito a descobrir sobre si mesma. Como o filme Supergirl: Mulher do Amanhã promete ser uma história emocional, espera-se que a protagonista passe por grandes transformações ao longo da trama.

Com Superman atualmente em cartaz nos cinemas, os fãs aguardam ansiosamente as novidades sobre as próximas produções do universo DC.