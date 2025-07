CEO do Patties afirma que venderia empresa para McDonald’s

Uma hamburgueria em São Paulo adota uma filosofia focada no que o proprietário, Henrique Azeredo, chama de “retorno de felicidade”, destacando a satisfação do cliente acima do lucro imediato. Essa abordagem se reflete em todas as operações do negócio e foi batizada com uma sigla interna pela equipe.

Ao contrário de muitas empresas que priorizam metas de vendas, a hamburgueria estabeleceu objetivos que envolvem qualidade e pontualidade na entrega, além de manter a limpeza nas lojas. O lema da empresa é “funcionário feliz, cliente feliz”, enfatizando a importância do bem-estar dos colaboradores para a experiência do consumidor.

Com um cardápio que oferece hambúrgueres elaborados com poucos ingredientes e uma estética que remete às hamburguerias americanas dos anos 1950, a marca se tornou popular, especialmente entre jovens e fãs da cultura pop. Azeredo afirma que a hamburgueria lidera as vendas por delivery na capital paulista, mesmo com apenas três lojas físicas.

O empresário acredita que o segredo do sucesso reside na construção de uma relação verdadeira com os clientes, priorizando a satisfação e a felicidade em vez dos números de vendas. Ele menciona que uma queda nas vendas em um determinado mês não é preocupante. Para ele, focar apenas no faturamento pode prejudicar a conexão com o consumidor.

Azeredo reforça que empresas que investem na satisfação do cliente e buscam um impacto positivo no mercado têm mais chances de sucesso a longo prazo, mesmo enfrentando variações nas vendas.