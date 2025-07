card completo, programação e locais para assistir

Katie Taylor e Amanda Serrano se enfrentarão na noite desta sexta-feira, 11 de outubro, em uma luta que envolve quatro títulos unificados dos super pesos-leve, atualmente em posse de Taylor. O duelo acontecerá no Madison Square Garden, um famoso ginásio localizado em Manhattan, Nova Iorque, conhecido por ser a casa do time de basquete New York Knicks.

O evento contará não apenas com o combate principal, mas também terá outras oito lutas, todas com boxeadoras mulheres, somando um total de 17 cinturões em disputa ao longo da noite. Essa diversidade de competições destaca a crescente popularidade do boxe feminino.

Este será o terceiro confronto entre as lutadoras. A rivalidade começou em abril de 2022, quando elas se enfrentaram pela primeira vez em Nova Iorque. A segunda luta aconteceu em 2024, em Dublin, na Irlanda. Em ambas as ocasiões, Katie Taylor saiu vitoriosa, mantendo sua posição de destaque no boxe.

A expectativa é alta para essa nova batalha, que promete ser um espetáculo de habilidade e determinação das atletas.