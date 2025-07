‘Cameos surpreendentes em Superman’

O novo filme “Superman” estreou nos cinemas e traz uma série de participações especiais e referências ao universo dos quadrinhos da DC. O longa foi dirigido por James Gunn, conhecido por seu amor pelos quadrinhos desde criança.

Entre as surpresas, o público pode notar diversas “cenas escondidas”, como um placa indicando Gotham City, e cameos emocionantes que envolvem atores que já trabalharam com Gunn anteriormente.

Bradley Cooper se destaca logo no início do filme como Jor-El, o pai de Superman. Sua participação se dá por meio de uma mensagem gravada na icônica Fortaleza da Solidão. O personagem foi vivido por Marlon Brando nos filmes clássicos de 1978 e 1980. A esposa de Jor-El, Lara, é interpretada por Angela Sarafyan, conhecida por seu papel em “Westworld”.

Outro momento emocionante é a aparição de Will Reeve, filho do icônico Christopher Reeve, que interpretou Superman nas décadas passadas. Will aparece como um repórter, refletindo a conexão com o legado do pai, já que ele nasceu após a conclusão dos quatro filmes de Superman em que Christopher atuou.

John Cena também faz uma participação, interpretando seu personagem Peacemaker, um papel cômico que promete divertir o público. Cena é visto em um programa de notícias enquanto uma batalha interdimensionais acontece ao fundo. Este personagem teve também uma série de sucesso na HBO Max, que é de propriedade da mesma empresa que produz “Superman”.

O filme inclui outras participações familiares. Sean Gunn, irmão de James, aparece brevemente como Maxwell Lord, um vilão já conhecido dos fãs dos quadrinhos. Michael Rooker e Pom Klementieff também marcam presença como robôs na Fortaleza, fazendo alusão ao trabalho anterior deles com Gunn nos filmes “Guardiões da Galáxia”.

Milly Alcock interpreta Supergirl, aparecendo em um breve cameo que remete ao filme de 1984, no qual Helen Slater interpretou o mesmo personagem. Alcock, que também se destacou em “Sirens” da Netflix, trará Supergirl de volta em um filme previsto para o próximo ano.

O filme “Superman” apresenta Jake Tapper, âncora da CNN, em uma participação como repórter, embora algumas de suas falas tenham sido cortadas na edição final.

“Superman” estreou nos cinemas na última sexta-feira, e é distribuído pela Warner Bros. Pictures.