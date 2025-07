Bagnaia: “Não sou eu quem dita o ritmo agora”

Francesco Bagnaia, piloto da equipe Ducati, completou a metade da temporada de 2025 da MotoGP ainda buscando soluções para melhorar sua relação com a moto GP25. Em dez corridas até agora, a equipe não conseguiu encontrar as respostas desejadas, especialmente em relação à parte dianteira da moto, que afetou sua frenagem e entradas em curva.

Após dois resultados positivos nas corridas de Mugello e Assen, onde ele percebeu uma leve melhoria, Bagnaia não conseguiu evitar que seu companheiro de equipe, Marc Márquez, conquistasse vitórias nas etapas recentes, incluindo uma dobradinha na corrida de domingo.

Agora, ele se prepara para competir no GP da Alemanha, no circuito Sachsenring. Apesar de não considerar a pista perfeita para ele, Bagnaia tem um histórico positivo na Alemanha, onde foi vencedor em 2024. Ele afirmou que gosta das longas curvas e descidas do local, que podem ser favoráveis para sua pilotagem. O piloto espera usar a menor pressão nesse fim de semana, já que todos os holofotes estarão voltados para Márquez, considerado o favorito em uma pista onde já conquistou 11 vitórias.

Ele também mencionou que, embora não tenha muita confiança em sua performance na pista, as freadas menos bruscas podem ajudá-lo a obter uma boa sensação com a moto. Bagnaia acredita que precisa aproveitar as oportunidades e continuar o trabalho de recuperação após um início de temporada desafiador.

O piloto comentou sobre a situação de Márquez, que tem sido rápido e competitivo, fazendo com que Bagnaia se sinta pressionado a melhorar seu desempenho. Ele reconheceu que, nas últimas corridas, teve a chance de estar na frente, mas ainda falta encontrar o equilíbrio ideal na pilotagem. Mesmo assim, ele vê aspectos positivos nas melhorias recentes e espera que Sachsenring seja um local onde possa dar um passo à frente.

Por outro lado, Bagnaia admitiu que sua experiência na pista pode não ser suficiente, pois a velocidade de Márquez pode complicar sua tentativa de competir na frente. O psicológico faz parte da corrida, e ele está focado em tentar manter-se próximo de Márquez.

Ao analisar seu desempenho na temporada, Bagnaia mencionou que ainda não encontrou o ritmo ideal. Ele passou por fases em que se destacou, mas também teve finais de semana em que não conseguiu traduzir seu potencial em resultados.

Com 126 pontos atrás de Márquez na classificação geral e a diferença de 58 pontos em relação a Alex Márquez, que se recupera de uma lesão, Bagnaia se mantém motivado e espera que a situação melhore nas próximas corridas. Ele finalizou ressaltando que, embora o contexto atual seja desafiador, continua acreditando em seu potencial e na possibilidade de resultados positivos no futuro.