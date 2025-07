Backstreet Boys apresentam show futurista para fãs nostálgicos

Backstreet Boys Lançam Residência na Sphere em Las Vegas

As performances dos Backstreet Boys na Sphere, em Las Vegas, começaram no dia 11 de julho e celebraram os 30 anos da banda com uma série de 21 shows. Vestidos com camisetas e roupas brancas em homenagem ao clássico álbum "Millennium", os fãs aproveitaram uma experiência que misturava nostalgia e inovação.

Durante quase duas horas de apresentação, o grupo de pop fez seu público reviver grandes emoções, com uma produção centrada na temática espacial, remetendo ao álbum "Millennium". A abertura do show contou com uma entrada impressionante, onde os integrantes Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough e AJ McLean surgiram do chão, animando uma plateia que vibrou intensamente.

O show não se limitou a ser um simples concerto. Com um palco oval e duas passarelas que se projetavam para a audiência, os cantores puderam se aproximar ainda mais dos fãs, interagindo enquanto performavam seus hits. As canções mais românticas foram executadas com grande emoção, com apresentações emocionantes de "The Perfect Fan", dedicada às mães dos membros, que provocou lágrimas em algumas partes da plateia.

As reações do público foram evidentes, com fãs de diversas idades expressando alegria e emoção durante as músicas icônicas da banda. Momentos como a performance de “Show Me the Meaning of Being Lonely” provocaram gritos de entusiasmo, enquanto outras canções como “I Want It That Way” e “Get Down (You’re The One for Me)” reforçaram a habilidade dos Backstreet Boys de criar harmonias envolventes.

A produção do espetáculo foi igualmente impressionante, com iluminação elaborada e efeitos visuais que elevaram ainda mais a experiência do público. Os cantores destacaram sua gratidão durante o show, com Richardson mencionando o quanto estava emocionado e McLean, com seu visual descontraído, confessando que havia chorado algumas vezes durante a apresentação.

Os Backstreet Boys se tornaram o primeiro grupo pop a se apresentar na Sphere, que já recebeu grandes nomes da música como U2 e The Eagles. A continuidade da carreira da banda por quase três décadas, com uma base de fãs leal e apaixonada, evidencia a relevância e o legado que eles construíram ao longo dos anos. O sucesso deste show mostra que, mesmo após tanto tempo, seu impacto no cenário musical continua forte.