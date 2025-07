‘Altas horas’ homenageia rock e sertanejo com convidados especiais

O programa Altas Horas deste sábado, dia 12, traz uma edição especial dedicada aos gêneros musicais rock e sertanejo. A apresentação, conduzida por Serginho Groisman, contará com um time de convidados conhecidos, como a famosa dupla Chitãozinho e Xororó, a cantora Vanessa da Mata e o grupo Família Lima, entre outros artistas.

Entre os participantes estão também os filhos de Chitãozinho, Enrico e Alisson, e Chico Chico, filho da saudosa Cássia Eller. O evento ainda contará com a presença de Beto Bruno, vocalista da banda Cachorro Grande, Egípcio da banda Tihuana, e duplas como Mayck e Lyan, além dos cantores Tiago Iorc e Paula Fernandes, e o cantor Ritchie.

O repertório do programa inclui várias músicas que são grandes sucessos e queridinhas do público. A dupla Chitãozinho e Xororó vai interpretar clássicos como Sinônimos e Fogão a Lenha. A cantora Vanessa da Mata também estará presente, apresentando a música Vá pro Inferno Com Seu Amor. Chico Chico, por sua vez, cantará Menino Bonito e Família Lima, junto com Enrico e Alisson, interpretará Pura Emoção.

Os irmãos Mayck e Lyan trarão duas canções, Fio de Cabelo e Menino da Porteira. Tiago Iorc e Paula Fernandes se unirão para cantar Separação e Meu Disfarce, enquanto Ritchie encerrará a noite com Menina Veneno.

O programa também fará uma homenagem à banda Charlie Brown Jr. e ao seu vocalista Chorão, que faleceu em 2013. Altas Horas irá ao ar na TV Globo a partir das 22h25, logo após a novela Vale Tudo.