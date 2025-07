Trump impõe tarifa de 35% sobre importações do Canadá

Um comunicado foi enviado para destacar a relação comercial entre os Estados Unidos e o Canadá. O documento enfatiza o compromisso dos dois países em continuar essa parceria, mesmo diante de tensões recentes. Há um contexto de conflito tarifário entre as nações, que começou com a imposição de tarifas dos EUA sobre produtos canadenses. Essa medida foi adotada em resposta à crise de fentanil nos Estados Unidos, atribuída, em parte, à dificuldade do Canadá em controlar a entrada de drogas em seu território.

Como resposta, o Canadá implementou suas próprias tarifas, resultando em um ciclo de retaliação comercial. A partir de 1º de agosto de 2025, os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 35% sobre produtos canadenses importados. Essa tarifa será aplicada de forma separada das tarifas já existentes e será rigorosamente monitorada, incluindo produtos que tentem contornar essa nova cobrança.

Além disso, os Estados Unidos afirmaram que não haverá tarifas aplicadas caso empresas canadenses optem por construir ou fabricar seus produtos dentro do território americano. O governo dos EUA se comprometeu a facilitar o processo de aprovações para essas iniciativas, esperando que sejam resolvidas de maneira rápida e eficiente, em apenas algumas semanas. Essa postura busca incentivar a colaboração entre os países e promover o desenvolvimento econômico conjunto, apesar das dificuldades atuais.