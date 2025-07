Trump expressa desapontamento com Putin e anuncia novidades sobre Moscou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou descontentamento com o líder da Rússia, Vladimir Putin, durante uma entrevista à NBC News nesta quinta-feira. Trump mencionou que está decepcionado com a postura do líder russo, mas não forneceu detalhes específicos sobre o motivo de sua insatisfação.

Durante a entrevista, o presidente americano também mencionou que planeja fazer uma “grande declaração” sobre a Rússia na próxima segunda-feira. O conteúdo exato dessa declaração ainda não foi revelado, deixando a especulação sobre o que pode ser abordado.

Além disso, Trump anunciou um acordo com a Otan, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para enviar ajuda militar à Ucrânia. Esse passo vem em um contexto onde o conflito na Ucrânia tem gerado tensões significativas nas relações internacionais.

Mark Rutte, o secretário-geral da Otan, revelou que ele e Trump têm trabalhado juntos para aumentar a colaboração entre os países aliados e garantir que a Ucrânia receba o apoio necessário neste momento difícil.

O secretário de Estado, Marco Rubio, também comentou que os Estados Unidos estão em diálogo ativo com nações europeias sobre a possibilidade de compartilhar mísseis Patriot com a Ucrânia, uma medida que pode aumentar a capacidade de defesa do país durante o conflito.

Essas iniciativas demonstram o comprometimento dos Estados Unidos e da Otan em apoiar a Ucrânia, enquanto as tensões com a Rússia continuam a ser uma preocupação central na política global.