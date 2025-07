Tiroteio no Morro dos Macacos gera pânico e confusão no tráfego

Moradores do Morro dos Macacos, localizado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, relataram um tiroteio intenso na tarde desta sexta-feira, 11 de outubro. O tiroteio impactou o trânsito na área, forçando motoristas a dirigirem na contramão no Túnel Noel Rosa. O túnel ficou interditado por cerca de 30 minutos enquanto as pessoas buscavam escapar dos disparos, conforme indicado por um vídeo gravado por um motorista que passava pelo local.

A Polícia Militar (PM) está realizando operações na região com o objetivo de combater a movimentação de criminosos. Durante essa ação, o traficante Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro, foi baleado e morreu após ser levado ao Hospital Municipalizado do Andaraí.

A região do Morro dos Macacos enfrenta conflitos entre facções rivais, principalmente o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Titauro tinha laços com o TCP, que prevalece na comunidade, mas posteriormente migrou para o CV. Ele liderava o Morro São João, no Engenho Novo, e estava tentando expandir seu território para o Morro dos Macacos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido aos confrontos, uma unidade de saúde encerrou suas atividades temporariamente na tarde desta sexta-feira. Além disso, o Centro de Operações Rio anunciou a interdição da Rua Torres Homem, próximo ao Túnel Noel Rosa, resultando em um trânsito intenso na área.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o som dos disparos e muitos moradores expressaram seus medos e frustrações. Um morador relatou que as balas costumam ser disparadas em horários inesperados, trazendo preocupação constante à comunidade.

Os tiroteios no Morro dos Macacos são recorrentes e, segundo a polícia, sua frequência aumentou devido às tentativas do Comando Vermelho de ampliar seu domínio na cidade. A localização do morro, próximo à floresta da Tijuca, oferece um caminho estratégico para os traficantes, facilitando o acesso à Zona Oeste, onde estão presentes facções rivais.

Os traficantes do Comando Vermelho frequentemente buscam abrigo no Morro São João. Em uma operação realizada em dezembro, o Bope prendeu sete integrantes dessa facção no Morro dos Macacos e apreendeu armamentos, incluindo fuzis e pistolas, além de equipamentos militares.

A Polícia Civil está conduzindo investigações sobre as organizações criminosas que atuam na região e as disputas territoriais. A operação da polícia busca desmantelar e enfraquecer esses grupos, resultando na prisão de líderes e membros, até mesmo de outros estados do Brasil.

A PM afirmou que reforçou o policiamento ao redor das comunidades afetadas, com policiais das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) presentes para aumentar a segurança da população local.