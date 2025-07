‘The Chosen’: onde assistir a 5ª temporada grátis online

A quinta temporada da série “The Chosen” será lançada no streaming Prime Video no dia 13 de julho. Antes disso, os fãs poderão assistir ao primeiro episódio gratuitamente no YouTube no dia 12 de julho. A pré-estreia ao vivo contará com dublagem em português e será exibida no canal oficial da série às 19h. Após a transmissão, o episódio ficará disponível na plataforma por 72 horas. Durante a live, cenas inéditas da sexta temporada, que está em produção, também serão mostradas.

No Prime Video, a nova temporada será dividida em três partes, com lançamentos semanais. No dia da estreia, dois episódios serão lançados, seguidos por três novos capítulos em 20 de julho e por mais três episódios em 27 de julho. Esse cronograma se aplicará também a outros países, incluindo Canaá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e várias nações da América Latina.

A nova temporada de “The Chosen” vai explorar os eventos que antecedem a Santa Ceia, a famosa refeição de Jesus antes de ser traído por Judas. A sinopse revela que Jesus é recebido pelo povo de Israel como um rei, enquanto seus discípulos esperam sua coroação. No entanto, em vez de confrontar Roma, ele muda a dinâmica do festival judaico. Isso gera um clima tenso, com os líderes religiosos e políticos se unindo para garantir que esse seja o último jantar de Jesus.

Produzida pela 5&2 Studios, a série conta com o ator Jonathan Roumie no papel de Jesus. A narrativa busca contar a história de Cristo através da perspectiva de suas interações, e os produtores afirmam que “The Chosen” já atraiu 280 milhões de espectadores e possui mais de 22 milhões de seguidores nas redes sociais.