Tentativa de execução a tiros contra Vinicius Drumond na Barra

Um tiroteio aconteceu na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro, envolvendo o carro de Vinicius Drumond. Ele é filho do bicheiro Luizinho Drumond, que faleceu em 2020, e é considerado um dos novos líderes da contravenção no estado. Vinicius foi perseguido por um veículo preto, e testemunhas afirmam que os seguranças dele reagiram atirando.

O tiroteio foi intenso, levando à interrupção do tráfego nas pistas centrais da avenida em direção a São Conrado. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio informou que o trânsito foi redirecionado para a pista lateral.

Imagens gravadas por moradores da área mostram o trânsito paralisado e pessoas abaixadas no chão, aparentemente armadas, durante a ocorrência. Nas redes sociais, internautas que passavam pelo local relataram terem ouvido muitos disparos. A região é bastante movimentada, com a estação do BRT Ricardo Marinho, um hospital particular e vários centros empresariais nas proximidades.

Vinicius Drumond também é conhecido por ter sido vice-presidente executivo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Ele é o principal alvo da Operação Ouro Negro, que investiga uma quadrilha suspeita de furtar petróleo de dutos e revendê-lo de forma clandestina para usinas de asfalto.