Sobreviventes de enchente no Texas relatam experiências aterradoras

Jane Towler estava em um pequeno chalé à beira do rio Guadalupe, em Texas, quando uma forte tempestade começou. Era 4 da manhã e a água já se acumulara no chão. De repente, seu telefone tocou. Era um amigo que também estava hospedado nas proximidades.

“Jane, estamos em apuros! A água invadiu minha casa! Saia daí!”, gritou Brian Keeper, desesperado.

Towler, que tem 70 anos e vivia na propriedade adquirida por seu avô nos anos 1930, já havia enfrentado várias enchentes ao longo dos anos, mas a situação daquela noite era claramente diferente. Em menos de uma hora, o nível do rio subiu 8 metros, destruindo casas, arrastando veículos e reafirmando o medo de que mais de 100 pessoas, incluindo várias crianças em acampamentos de verão, tinham perdido a vida.

Impulsionada pelo medo na voz de Keeper, Jane vestiu rapidamente um par de sapatos e correu, ainda de pijama, para o chalé onde seu filho Alden e uma amiga de família, Shabd Simon-Alexander, estavam dormindo junto de sua filha pequena.

Quando seu filho acordou com os gritos de Simon-Alexander, a água já estava até os tornozelos. A situação piorava rapidamente enquanto eles tentavam pensar em uma forma de escapar. A água subia, e objetos do quintal flutuavam. No entanto, a ideia de ir para o sótão começou a se tornar um plano necessário quando a mobília começou a flutuar.

Com o nível da água subindo rapidamente, Alden decidiu que era hora de agir. Ele começou a empilhar objetos em uma cama para mantê-los secos, mas logo percebeu que era inútil. “Quando sua mãe chegou aqui, não havia água no chão”, disse ele. A água logo chegaria até seus joelhos.

A pressão do momento fez com que Alden sugerisse ir para um ponto mais alto. “Não podemos sair! A área toda está alagada! Você quer ir ver? Não quero que você seja arrastado, Alden!” disse Jane, abrindo a escada para o sótão. A situação se tornou crítica quando o refrigerador tombou com um barulho alto.

“O que fazemos para ficar seguros? Vamos para o telhado?”, perguntou Jane. “Acho que devemos”, confirmou Alden.

Com a água já nos quadris, Simon-Alexander segurou sua filha enquanto tentava acalmá-la, lembrando-se da festa de primeiro aniversário que haviam celebrado alguns dias antes. Porém, a situação se tornava cada vez mais sombria quando a eletricidade acabou. Jane viu isso como um sinal positivo, pois evitou o risco de ele mesmo ser eletrocutado.

Pouco depois, Jane ligou para a emergência. Com a água chegando a alturas alarmantes e os objetos flutuando, a tensão cresceu. A operadora, com uma voz tranquila, pediu que eles tentassem se afastar da água e se mantivessem vivos enquanto os serviços de socorro não chegavam.

Depois de se arrastar para o sótão, eles observavam a água subir silenciosamente na cozinha abaixo, enquanto pratos e copos flutuavam perigosamente perto do teto.

Finalmente, conseguiram sair pelo telhado. A cena que se desdobrava era apocalíptica. Os gritos de pessoas e o som de carros sendo arrastados pela correnteza cercavam eles, que estavam em cima da casa, já sem ter certeza do que aconteceria a seguir.

Com o sol começando a nascer, a situação se tornava ainda mais desesperadora. Eventualmente, receberam ajuda de motoristas e foram levados a uma igreja, onde outras pessoas se reuniam. Alden, que é um socorrista treinado, imediatamente começou a ajudar no que podia, enquanto Jane, como enfermeira aposentada, também fez o possível.

Ali, todos enfrentaram não só o caos, mas também atos de generosidade, como quando um homem ofereceu dinheiro para aqueles que não tinham. Alden ficou impressionado com a força da solidariedade em meio à tragédia.

Este relato destaca a resiliência das pessoas diante da adversidade e a força da comunidade unida em um momento de crise.