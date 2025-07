Série do Prime Video troca ator antes da 4ª temporada

Jay Baruchel sai da 4ª temporada de Reacher por motivos pessoais

A quarta temporada da série "Reacher" está em desenvolvimento e acaba de liberar uma imagem oficial. Embora ainda não tenha uma data de lançamento, a nova etapa trará novamente Alan Ritchson, que interpreta o protagonista Jack Reacher.

Recentemente, foi anunciado que o ator Jay Baruchel, que deveria fazer parte do elenco, precisou deixar a produção para resolver questões pessoais. Para preencher essa vaga, a produção contratou Christopher Rodriguez-Marquette, conhecido por seu trabalho na série "Barry". Rodriguez-Marquette interpretará Jacob Merrick, um policial que atua em uma pequena cidade. Detalhes sobre seu personagem ainda são escassos, mas sua função na trama será significativa.

As filmagens da nova temporada começaram durante o verão do hemisfério norte. A sinopse oficial revela que a história gira em torno de um encontro inesperado de Jack Reacher com um estranho em um trem, que resulta em uma série de eventos perigosos, colocando-o frente a frente com adversários poderosos.

O elenco também incluirá novos nomes, como Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Corrigan, Kevin Weisman, Marc Blucas e Kathleen Robertson. A expectativa em torno da quarta temporada é alta, especialmente entre os fãs da série, que é baseada nos livros de Lee Child.