Ser filha de uma grande atriz traz desafios pessoais

Regina Duarte, atriz renomada e ex-secretária da Cultura, compartilhou memórias sobre sua filha, que também é atriz. Em uma recente conversa no ‘PodCatia’, Regina relembrou como sua filha mostrava interesse pela atuação desde cedo. Ela costumava acompanhá-la ao teatro, onde ficava na coxia assistindo aos espetáculos enquanto os outros meninos estavam no camarim. Segundo Regina, a jovem decorava as peças e demonstrava um talento promissor.

Regina reconhece que ser filha de uma atriz famosa trouxe desafios para a carreira da filha. Ela disse que, apesar de seu potencial, a juventude enfrentou inseguranças e dificuldades no início de sua trajetória profissional. Comenta que, mesmo sabendo que sua filha tem seu próprio talento, a pressão de ser reconhecida como “a filha da Regina” pode ter atrapalhado seu desempenho nos primeiros momentos da carreira.

A atriz também compartilhou uma experiência de superação. Ela mencionou que em um projeto que decidiu abraçar, embora se sentisse despreparada, optou por seguir em frente. Regina relembra que teve a oportunidade de levar amigos consigo, mas ninguém se dispôs a acompanhá-la. Mesmo assim, ela aceitou o desafio e considerou a experiência muito enriquecedora, destacando que foi um marco em sua trajetória pessoal e profissional.