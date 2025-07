Sátira do JN alcança recorde no Programa do Ratinho

Na quinta-feira, 10 de julho, o Programa do Ratinho, que traz uma versão humorística do Jornal Nacional, alcançou o maior público do ano, marcando 5,8 pontos de audiência. Esse desempenho foi crucial para o SBT, especialmente no horário final da noite, contribuindo para que o programa A Praça É Nossa atingisse 5,1 pontos e conquistasse a vice-liderança na Grande São Paulo.

Carlos Massa, conhecido como Ratinho, celebrou uma audiência que superou sua média anterior de 5,4 pontos, registrada em 6 de maio. A Praça É Nossa, apresentada por Carlos Alberto de Nóbrega, obteve bons resultados, com pico de 6,6 pontos e um share de 14%. Isso significa que 14% dos aparelhos de TV ligados estavam sintonizados nessa atração.

Outro programa que se destacou na mesma noite foi a novela Vale Tudo, que alcançou 24,3 pontos. Esse foi o melhor resultado da atração em uma quinta-feira desde sua estreia. Vale Tudo demonstrou um retorno positivo na audiência, especialmente após enfrentar dificuldades de audiência, como derrotas diárias para Dona de Mim.

Os dados de audiência mostram a competição acirrada entre os canais de televisão na Grande São Paulo. Durante a mesma noite, a Globo também apresentou uma programação variada, com programas como Bom Dia São Paulo atingindo 7,5 pontos e o Jornal Nacional alcançando 23,8 pontos.

No geral, o cenário mostra que, mesmo em meio a uma programação diversificada, as atrações de humor e as novelas continuam a atrair um grande número de telespectadores, refletindo as preferências do público por entretenimento leve e histórias envolventes.