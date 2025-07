Ressurreição: nova série com Michael C. Hall estreia agora

O novo capítulo da famosa série Dexter, intitulado Dexter: Ressurreição, será disponibilizado no Paramount+ nesta semana. Esta nova produção dá continuidade à história do personagem principal, interpretado por Michael C. Hall, que foi conhecido por seu papel em Six Feet Under. A série segue os eventos de Dexter (2006-2013) e sua reinicialização Dexter: New Blood (2022).

A trama de Dexter: Ressurreição promete responder a questionamentos deixados pela série anterior. Embora muitos acreditassem que Dexter tivesse chegado ao fim de sua jornada, a primeira prévia revelada pelo Paramount+ mostra que ele está muito vivo e que novos desafios o aguardam.

O elenco é um dos grandes atrativos da nova série. Além de Michael C. Hall, retornam personagens importantes: James Remar vive Harry Morgan, o pai de Dexter; David Zayas interpreta Angel Batista, amigo do protagonista; Jack Alcott aparece como Harrison Morgan, o filho de Dexter. Além destes, os vilões Arthur Miller, conhecido como o Assassino da Trindade, e Miguel Prado, serão interpretados por John Lithgow e Jimmy Smits, respectivamente.

A nova temporada também conta com a participação de estrelas renomadas como Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian e Neil Patrick Harris, aumentando ainda mais a expectativa do público.

A estreia de Dexter: Ressurreição será no dia 11 de julho, uma sexta-feira. Os dois primeiros episódios serão disponibilizados na plataforma às 21h00, no horário de Brasília, com novos capítulos sendo lançados semanalmente.