Quem é a senhora Garcia, atriz mexicana do SBT?

Maria Sorté é a atriz que interpreta Ofélia na nova novela “As Filhas da Senhora Garcia”, que começou a ser exibida no SBT no dia 7 de agosto. A produção mexicana ocupa o horário nobre, substituindo a novela “Caverna Encantada”. Aos 70 anos, Maria possui uma carreira extensa na televisão, embora seja pouco conhecida no Brasil. No país, ela fez participações em novelas como “Privilégio de Amar” e “Amor Real”.

Originária de Camargo, no México, Maria Sorté inicialmente caminhava para uma carreira em medicina. Nos anos 70, ela se mudou para a Cidade do México para estudar, mas sua vida tomou um novo rumo quando se inscreveu na Academia de Atuação de Andrés Solar. Essa mudança a levou a descobrir sua verdadeira vocação.

A estreia de Maria na televisão ocorreu em 1974, na novela “Mundo de Juguete”, da Televisa. No aspecto pessoal, Maria foi casada com o político mexicano García Paniagua entre 1978 e 1998, ano em que se tornou viúva. García foi uma figura influente, ocupando altos cargos no governo do presidente José López Portillo, e seu nome foi cogitado como possível candidato à presidência do México. Além disso, Maria Sorté é mãe de Omar García Harfuch, atual secretário de Segurança da cidade do México.

O nome artístico Maria Sorté surgiu porque seu sobrenome de nascimento, Harfuch Hidalgo, não era considerado adequado para sua carreira de atriz. Em uma entrevista, ela relembrou que a mudança foi sugerida devido à dificuldade das pessoas em memorizar seu sobrenome original.

Recentemente, Maria ganhou destaque na mídia mexicana após uma informação falsa viralizar nas redes sociais, indicando que ela estava desaparecida. Essa notícia gerou comoção e chamou a atenção do público.