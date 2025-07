Promoção exclusiva na PS Store para membros do PS Plus

A Sony lançou uma nova promoção na PS Store, chamada Promoção de Inverno, especialmente voltada para os assinantes do PlayStation Plus. Esta campanha oferece acesso antecipado a uma variedade de jogos com desconto significativo, válida até o dia 15 de julho.

Os jogadores podem encontrar tanto lançamentos recentes quanto clássicos com preços reduzidos. Aqui estão alguns dos principais destaques da promoção:

Silent Hill 2 (PS5) : de R$ 349,90 por R$ 174,95, com 50% de desconto para assinantes do PS Plus.

: de R$ 349,90 por R$ 174,95, com 50% de desconto para assinantes do PS Plus. Red Dead Redemption 2 (PS4) : de R$ 299,90 por R$ 74,97, com um desconto de 75%.

: de R$ 299,90 por R$ 74,97, com um desconto de 75%. EA Sports FC 25 Standard Edition (PS5/PS4) : de R$ 349,90 por R$ 73,47, representando uma economia de 79%.

: de R$ 349,90 por R$ 73,47, representando uma economia de 79%. Assassin’s Creed Shadows (PS5) : de R$ 349,90 por R$ 262,42, com 25% de desconto.

: de R$ 349,90 por R$ 262,42, com 25% de desconto. Tekken 8 (PS5) : de R$ 299,90 por R$ 149,95, o que equivale a 50% de redução.

: de R$ 299,90 por R$ 149,95, o que equivale a 50% de redução. Conjunto Metro Saga (PS5/PS4): de R$ 319,90 por R$ 47,98, com um desconto impressionante de 85%.

Essa promoção é exclusiva para quem possui uma assinatura do PlayStation Plus, permitindo que esses jogadores aproveitem ofertas antes do público geral. Para quem está em busca de economizar em títulos populares, esta é uma boa oportunidade.

Os preços e os descontos estarão disponíveis até o dia 15 de julho, por isso é importante acompanhar o prazo caso você tenha algum dos jogos da lista em sua lista de desejos.