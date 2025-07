Por que a ‘Hawkgirl’ de ‘Superman’ parece tão familiar?

Isabela Merced, conhecida por seu papel como Hawkgirl, é uma das estrelas do novo filme “Superman”, dirigido por James Gunn. A produção, que estreia nos cinemas, também conta com David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como Lex Luthor. O filme, baseado no icônico quadrinho de Jerry Siegel e Joe Shuster, apresenta Superman lidando com desconfiança do público e do governo em relação à sua origem kryptoniana. Isso ocorre devido a um plano do bilionário Lex Luthor, que busca derrubá-lo para expandir suas atividades criminosas.

No filme, Lois Lane, sem muitos aliados em quem confiar, junta-se a um grupo de metahumanos, incluindo o Lanterna Verde Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, e Mr. Terrific, vivido por Edi Gathegi. Juntos, eles tentam salvar Superman da prisão e expor as verdadeiras intenções de Luthor.

Isabela Merced, que nasceu como Isabela Moner em 2001, começou sua carreira na televisão com um papel na série “Growing Up Fisher”, de 2014. Ela também atuou em “100 Things To Do Before High School”, exibida no Nickelodeon entre 2015 e 2016.

Na área do cinema, Merced participou de vários filmes notáveis. Em 2017, atuou em “Transformers: The Last Knight” e, no ano seguinte, em “Sicario: Day of the Soldado” e “Instant Family”. Seu papel em “Dora e a Cidade Perdida” em 2019, uma adaptação em live-action da popular série animada, também destacou sua presença no cinema. Recentemente, ela participou do remake de “O Pai da Noiva”, lançado em 2022.

Isabela também estrelou em “Let It Snow”, um filme de Natal da Netflix, onde interpretou Julie, e em “Sweet Girl”, onde viveu Rachel, filha do personagem de Jason Momoa.

Para o futuro, Merced estará em “Madame Web”, onde interpretará Anya, e em “Alien: Romulus”, no papel de Kay, uma das tripulantes de uma nave que enfrenta criaturas alienígenas. Ela também fará parte da segunda temporada de “The Last of Us”, onde interpretará Dina, namorada de Ellie.

O filme “Superman”, com David Corenswet e Rachel Brosnahan, tem estreia marcada para esta sexta-feira em todo o Brasil.